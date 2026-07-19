Минобороны России сообщило об ударах по предприятиям ВПК в Киеве и области

Российские военные нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по объектам инфраструктуры порта Южный в Одесской области. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

Цели поразили высокоточным оружием воздушного, наземного базирования и ударными БПЛА.

«Нанесен массированный удар по объектам инфраструктуры порта Южный, используемым для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ», — уточнили в ведомстве.

В Киевской области поразили логистический центр, предназначенный для приема, хранения, сборки и распределения отдельных комплектующих для производства беспилотников большой дальности. Также ВС РФ поразили «Киевский инновационный терминал "Новая почта"». Он осуществлял доставку и хранение продукции двойного назначения, подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, военные ударили по киевскому агрегатно-детальному предприятию радиоэлектронной промышленности, которое осуществляло производство систем управления для крылатых ракет FР-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-7, -9, управляемых ракет «Нептун-МД». ВС РФ также поразили ударом предприятие в Киеве, которое осуществляло производство комплектующих для БПЛА большой дальности.

Российская армия в ночь с 10 ня 11 июля нанесла удары по предприятиям ВПК в Киеве, объектам портовой инфраструктуры Украины в Одессе, Черноморске и Измаиле. Также целями ВС РФ были портовые объекты, использовавшиеся для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.