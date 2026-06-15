Усадьбу купца Деласье в центре Екатеринбурга выставили на торги за 84,3 млн руб.

Корпорация «Дом.РФ» выставила на торги старинную усадьбу купца Е. Деласье на ул. Горького, 34 в центре Екатеринбурга. Начальная цена за объект культурного наследия составляет 84,3 млн руб., задаток — 8,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В объявлении говорится, что усадьба подходит для коммерческого использования. На продажу выставили историческое здание площадью 372,8 кв. м, еще одно здание площадью 51,1 кв. м и земельный участок — 0,30 га. «Объект расположен в Ленинском районе Екатеринбурга, в 2 км от центра города. Имущественный комплекс является ОКН регионального значения "Двухэтажный каменный дом". Окружение сформировано жилой многоэтажной застройкой. Высокая транспортная доступность: центральная часть города, автобусная остановка – 500 м»,— указано в сообщении о продаже.

Заявки от участников будут принимать до 27 июля, торги пройдут 31 июня.

Усадьба находится по соседству с жилым комплексом «Ривьера». О планах выкупить старинное здание еще несколько лет назад «Ъ-Урал» заявлял бенефициар «Ривьера Инвест Екб» и создатель клиники «Здоровье 365» Валерий Малышев. Тогда он говорил, что есть план открыть в усадьбе ресторан либо галерею. В разговоре с изданием РБК господин Малышев заявил, что намерен участвовать в торгах.

Усадьба была построена в середине XIX века. Ее хозяевами в XIX столетии были екатеринбургский купец Козьма Калашников, затем Семен Бурдаков, в 1889 году владельцем усадьбы стал купец Евгений Деласье. Последними ее владельцами были директор спичечной фабрики «Акционерного общества Ворожцова и Логинова» Николай Ворожцов и его супруга. После событий октября 1917 года усадьба была национализирована и передана под коммунальное жилье.

Весной этого года в рамках проекта сохранения визуальной памяти архитектурного наследия России «Дом.РФ» передал в Российскую государственную библиотеку (РГБ) фотографии этой старинной усадьбы.

Мария Игнатова