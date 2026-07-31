Воронежского политтехнолога не выпустили из колонии из-за позиции прокуратуры

Ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего главы фракции «Единой России» в гордуме Воронежа и политтехнолога Романа Жогова было отклонено из-за позиции прокуратуры, которая считала отбытый им срок за мошенничество небольшим. Это следует из судебных документов, с которыми ознакомился «Ъ-Черноземье».

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Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Роман Жогов

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

В апреле 2025 года Жогов был приговорен к двум годам колонии за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Тогда же он был взят под стражу. Через три месяца областной суд, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры, ужесточил наказание до четырех лет. В суде, напомним, было установлено, что Жогов в 2010 году добился фиктивного трудоустройства своей супруги на опытно-механический завод своего однопартийца Александра Провоторова. За десять лет ей выплатили 2,4 млн руб., что было признано ущербом. Сам Роман Жогов утверждал, что зарплата супруги была надбавкой за его работу в партии.

Конец срока Романа Жогова с учетом его содержания в СИЗО и под домашним арестом во время расследования его дела установлен на 11 февраля 2027 года. Он содержится в ИК-2 на улице 3-го Интернационала в Воронеже. Согласно характеристике, бывший политтехнолог трудоустроен на полставки на должность уборщика служебных помещений административных зданий жилой зоны, к возложенным на него обязанностям относится добросовестно и выполняет все задачи администрации. 27 февраля этого года Жогов был переведен в облегченные условия отбывания наказания. Примерно тогда же у него появилось право на УДО.

В апреле Центральный райсуд отклонил ходатайство Жогова о досрочном освобождении. Его просьбу поддержало само исправительное учреждение, которое заявило, что мероприятия воспитательного характера и занятия по социально-правовым вопросам осужденный посещает и делает положительные выводы. Цель уголовного наказания, по мнению представителя колонии, достигнута, прогноз поведения Жогова благоприятный, а риск деструктивного поведения низкий. Против удовлетворения ходатайства выступила прокуратура, отметив, что отбытый Жоговым срок мал.

В июне областной суд отклонил апелляционную жалобу Жогова на решение Центрального райсуда. Интересно, что во время рассмотрения дела в облсуде представитель колонии не поддержал позицию осужденного, мотивировав это тем, что его поведение ухудшилось.

Примечательно, что сам Александр Провоторов, который считается потерпевшим по делу Жогова, также был признан виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и лишился мандата депутата. В марте 2022 года он получил два года колонии. На момент вынесения приговора он находился в больнице и попал в СИЗО в мае. В колонию его не этапировали и отпустили на свободу уже в начале 2023-го.

Сергей Толмачев