Бывшего вице-спикера гордумы Воронежа Александра Провоторова выпустили по УДО

Осужденный за крупное мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) бывший вице-спикер гордумы Воронежа Александр Провоторов, в марте 2022 года приговоренный к двум годам лишения свободы, добился условно-досрочного освобождения. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщила представляющая интересы экс-депутата адвокат Вера Белкина.

Александра Провоторова осудили за обман летом 2020 года своего коллеги, депутата от «Единой России» — генерального директора торгово-выставочного центра «Ярмарка» Александра Жукова. Как установлено в суде, Александр Провоторов пообещал господину Жукову успешное переизбрание за 1 млн руб., но взятые на себя обязательства не выполнил.

Господин Провоторов признал вину. Вскоре после приговора под стражу был заключен другой депутат гордумы — политтехнолог Роман Жогов, которого обвиняют в обмане Александра Провоторова: по версии следствия, господин Жогов добился фиктивного трудоустройства своей супруги на ООО «Воронежский опытно-механический завод», которое возглавлял господин Провоторов. Тот утверждает, что переводил жене господина Жогова деньги, думая, что они идут на финансирование деятельности реготделения партии «Единая Россия».

Роман Жогов говорил, что ему трижды предлагалось признать вину, чтобы выйти из СИЗО. В суде он подчеркивал, что опровергнул ложные доводы Провоторова, и заявил о готовности дать новую информацию и доказательства, но обжаловать продление ареста ему не удалось. Депутат пояснял, что инициатива трудоустройства его супруги исходила от самого Провоторова, которому руководство партии дало указание оформить политтехнологу стимулирующую надбавку 20 тыс. руб. за сопровождение избирательных кампаний.

Подробнее о приговоре Александру Провоторову — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев, Олег Мухин