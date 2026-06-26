Воронежскому политтехнологу отказали в досрочном освобождении из колонии

Центральный райсуд Воронежа отказал политтехнологу и бывшему главе фракции «Единой России» в местной гордуме Роману Жогову в освобождении из колонии, в которую он попал после вступления в силу четырехлетнего приговора за обман его экс-однопартийца Александра Провоторова. Областной суд оставил это решение без изменения, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Жогов во время оглашения приговора в Центральном райсуде Воронежа

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Роман Жогов во время оглашения приговора в Центральном райсуде Воронежа

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Напомним, в апреле 2025 года Роман Жогов был признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Центральный райсуд Воронежа назначил ему два года колонии общего режима. Тогда же Роман Жогов был взят под стражу. В июле областной суд, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры, ужесточил наказание до четырех лет. В суде было установлено, что Жогов в 2010 году добился фиктивного трудоустройства своей супруги на опытно-механический завод Александра Провоторова. За десять лет ей выплатили 2,4 млн руб., что было признано ущербом. Сам Роман Жогов утверждал, что зарплата супруги была надбавкой за его работу в партии.

Жогов отбывает срок в колонии №2 на улице 3-го Интернационала в Воронеже. Рассмотрев его заявление об условно-досрочном освобождении, Центральный райсуд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения ходатайства. Его адвокат в жалобе на решение просил все же выпустить осужденного на свободу, указывая, что тот признал вину в совершенном преступлении и в содеянном раскаялся.

До вынесения приговора Александр Провоторов, который ранее был осужден за мошенничество, просил не лишать своего бывшего коллегу свободы. К моменту вступления приговора в силу с учетом заключения под стражу, домашнего ареста и запрета определенных действий во время предварительного и судебного следствия Роман Жогов отбыл два года и почти пять месяцев.

Подробнее о деле Романа Жогова — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев