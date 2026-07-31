Акции ЮГК на фоне новости об оферте выросли на 6%

Акции ПАО «Южуралзолото группа компаний» увеличились в цене на 6% 31 июля, следует из данных Мосбиржи. В этот же день новый владелец организации, «БТС-Мост Холдинг», направил в Банк России оферту о покупке бумаг.

Стоимость одной акции днем 31 июля достигает 0,67 руб. Объем торгов к 15 часам по московскому времени составил почти 1,2 млрд руб. Вчера, 30 июля, цена закрытия торгового дня превысила 0,63 руб. за ценную бумагу. Объем сделок за день — 361 млн руб.

По закону лицо, завладевшее более 30% ценных бумаг публичного общества, в ближайшие 35 дней с момента покупки обязано выставить оферту остальным акционерам. «БТС-Мост Холдинг» приобрел ЮГК и связанные с ней компании в июне в ходе торгов за 93,2 млрд руб. Активы были обращены в доход государства в июле 2025 года решением суда Челябинска по иску Генпрокуратуры, который изъял их у основателя группы Константина Струкова.

Виталина Ярховска