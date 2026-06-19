Структура Руслана Байсарова купила госпакет «Южуралзолота» за 93,2 млрд рублей

Победителем торгов по продаже 67,2% акций ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) и ряда других активов группы признано АО «БТС-Мост Холдинг». Согласно итоговому протоколу, компания предложила за лот 93,16 млрд руб. при начальной цене 162,02 млрд руб. Продажа осуществлялась в формате голландского аукциона (на понижение), цена отсечения составляла 81 млрд руб. Информация об этом появилась на «ГИС. Торги».

По данным «СПАРК-Интерфакс», в штате АО «БТС-Мост Холдинг» числится один сотрудник, а уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Прошлый год компания завершила с убытком в 1,14 млн руб., при этом стоимость чистых активов холдинга имела отрицательное значение (–2 млн руб.). По состоянию на конец 2025 года 94,4% акций компании принадлежало предпринимателю Руслану Байсарову.

В состав единого лота, помимо мажоритарного пакета акций ЮГК, вошли 100% ООО «Управляющая компания ЮГК», доля в кузбасской угольной компании «МелТЭК», а также сельскохозяйственные и сервисные предприятия.

Активы были обращены в доход государства в июле 2025 года решением суда Челябинска по иску Генпрокуратуры, который изъял их у основателя группы Константина Струкова.

Росимуществу удалось реализовать имущество только с пятой попытки: четыре предыдущих аукциона, два из которых — по голландской системе со снижением цены до 50%, не состоялись из-за отсутствия претендентов.

ПАО «ЮГК» — один из крупнейших производителей золота в РФ с ресурсами 46 млн унций золотого эквивалента. Еще 22% компании принадлежит «ААА Управление капиталом» (группа Газпромбанка), 10,8% акций находятся в свободном обращении. Договор купли-продажи с победителем должен быть подписан в течение пяти рабочих дней.

ПАО «Южуралзолото группа компаний», управляющая компания ЮГК и связанные с холдингом компании находятся под управлением государства в лице Росимущества с 11 июля 2025 года. Решение о национализации принял Советский районный суд Челябинска, удовлетворив иск Генпрокуратуры РФ об изъятии у Константина Струкова более 149 млрд обыкновенных акций ПАО «ЮГК» и других компаний, связанных с холдингом.

Евгений Рыженьков