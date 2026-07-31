В Ижевске объединят еще три детсада

В Индустриальном районе Ижевска два детсада № 272 и №255 присоединят к №208. Такое решение в постановлении на сайте муниципалитета власти города обосновали целями «совершенствования и оптимизации системы образования. Реорганизацию должны провести до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Дошкольные учреждения №255 и №272 расположены на ул. Тимирязева, №208 — на ул. Репина. Управлению образования города поручено создать комиссию для инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств детских садов. Исполнение постановления контролирует замглавы администрации Ижевска по соцполитике Наталья Гвоздкова.

Напомним, до 30 сентября в Ижевске планировали объединить 12 детсадов. Соответствующие постановления администрации города были опубликованы на сайте муниципалитета. Тогда власти города пояснили «Ъ-Удмуртия», что объединение учреждений направлено на повышение качества образовательных услуг.

Прошлым летом в Ижевске объявили реорганизацию четырех местных школ. На фоне этого родители учеников массово жаловались на переполненность учебных заведений, обращались к депутатам Госдумы и в прокуратуру. Горадминистрация ссылалась на систему подушевого финансирования и называла решения о реорганизации правильными в том числе из-за возможности закрыть ставки педагогов.

Подробнее об этом читайте в архивном материале «Объединяй и властвуй».