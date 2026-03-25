12 детсадов Ижевска объединят к началу следующего учебного года
В столице Удмуртии проведут реорганизацию 12 детсадов. Соответствующие постановления администрации города были опубликованы на сайте муниципалитета к утру 25 марта.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Объединение пройдет следующим образом:
- детсад №263 присоединят к детскому саду «Супер Детки»
- детсад №153 — к детсаду №58
- детсад №179 — к детсаду №169
- детсад №170 — к детсаду №167
- детсад № 23 — к детсаду №99
- детсад №150 — к детсаду №184
Завершить реорганизацию планируется до 30 сентября. В документах говорится, что объединение проводится для оптимизации системы образования города.
Управлению образования предстоит провести инвентаризацию имущества, финансов и обязательств каждого учреждения, утвердить передаточные акты, а также переоформить лицензии и уставы образовательных организаций.
Напомним, летом 2025 года родители учеников ижевских школ, попавших под объединение, массово жаловались на переполненность учебных заведений. Горадминистрация ссылалась на систему подушевого финансирования и называла решения о реорганизации правильными из-за возможности, в том числе, закрывать ставки педагогов. Речь идет об объединении школ №28 и №67, №20 и №65.
