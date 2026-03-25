Власти Ижевска объяснили объединение детсадов повышением качества образования

В администрации Ижевска прокомментировали реорганизацию детсадов в городе. Как рассказали «Ъ-Удмуртия» в муниципалитете, объединение направлено на повышение качества образовательных услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Объединение муниципальных дошкольных учреждений, расположенных в шаговой доступности друг от друга, призвано способствовать созданию образовательных структур с оптимальными условиями для развития детей, повышению качества и расширению спектра предоставляемых услуг за счет перераспределения площадей учреждений, более равномерной нагрузки педагогов»,— сообщили в администрации города.

В администрации добавили, что все дети останутся в своих привычных группах с прежними воспитателями. В объединенных организациях появятся новые педагоги, ранее работавшие в каком-то одном учреждении. «Это даст возможность оптимально выстроить воспитательно-образовательный процесс»,— говорится в сообщении.

Напомним, в Ижевске будут реорганизованы не менее 12 детсадов. Завершить объединение планируется к сентябрю. Соответствующие постановления администрации города были опубликованы на сайте муниципалитета.

Прошлым летом в Ижевске объявили реорганизацию четырех местных школ. На фоне этого родители учеников массово жаловались на переполненность учебных заведений, обращались к депутатам к депутатам госдумы и в прокуратуру. Горадминистрация ссылалась на систему подушевого финансирования и называла решения о реорганизации правильными из-за возможности, в том числе, закрывать ставки педагогов.

