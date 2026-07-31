В Челябинске ОПГ будут судить за оказание медуслуг с помощью незаконных лекарств

СУ СКР по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении 11 местных жителей в возрасте от 26 до 47 лет. Их обвиняют в незаконном обороте сильнодействующих веществ, с помощью которых подельники оказывали платные медицинские услуги (ч. 3 ст. 234 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в 2020–2025 годах один из соучастников организовал устойчивую преступную группу, в состав которой вошли в том числе обладающие медицинским образованием местные жители. Они незаконно покупали, хранили и продавали сильнодействующие вещества под видом оказания платных медуслуг по выведению южноуральцев из состояния алкогольной и наркотической интоксикации на дому. Подельники приобретали лекарственные препараты через подконтрольные компании. Каждый член группировки имел определенную роль в схеме.

Во время обысков были изъяты лекарственные препараты общей массой более 2 кг с сильнодействующим веществом, оборот которого ограничен на территории страны. Уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу.

Дело 12-го соучастника было выделено в отдельное производство. В феврале этого года Центральный районный суд Челябинска признал 31-летнего врача, являвшегося гражданином соседнего государства, виновным в гибели пациента после инъекции для вывода из алкогольной интоксикации. Его приговорили к трем годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Виталина Ярховска