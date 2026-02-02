В Челябинске врача отправили в колонию за смерть пациента при выводе из запоя

Центральный районный суд Челябинска признал 31-летнего врача виновным в гибели пациента после инъекции для вывода из алкогольной интоксикации. Его приговорили к трем годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима за незаконную медицинскую деятельность, повлекшую смерть человека, и незаконный оборот сильнодействующих веществ (ч. 3 ст. 234, ч. 2 ст. 235 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Суд и следствие установили, что в 2022-2025 годах психиатр-нарколог, являвшийся гражданином соседнего государства, в составе организованной преступной группы из 14 человек занимался медицинской деятельностью без лицензии. Врач покупал, хранил и перевозил для продажи сильнодействующие вещества. С их помощью медик за деньги выводил жителей региона из алкогольной и наркотической интоксикации на дому. Законно это могут делать только специализированные бригады скорой помощи. В январе 2025 года врач приехал в деревню Касарги Сосновского района и за 10 тыс. руб. ввел сильнодействующие вещества 47-летнему местному жителю. После этого состояние пациента ухудшилось, и он скончался.

Врача задержали оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области. Во время расследования с ним заключили досудебное соглашение, уголовное дело выделили в отдельное производство. Следствие в отношении других фигурантов продолжается.

Помимо основного наказания, врача лишили права заниматься врачебной деятельностью на один год шесть месяцев. Его взяли под стражу в зале суда. Имущество иностранца изъяли, в пользу потерпевшей стороны взыскали компенсацию морального вреда и материального ущерба в размере 1,5 млн руб.

