«Красное & Белое» предложила поставщикам разделить риски атак БПЛА

Сеть «Красное & Белое» начала обсуждать с партнерами новые условия работы в условиях участившихся атак беспилотников на логистическую инфраструктуру. Ритейлер разослал поставщикам проект дополнительного соглашения, который предлагает освободить сеть от оплаты товаров, уничтоженных на складах в результате действий БПЛА, террористических актов или работы ПВО. Об этом сообщает „Ъ FM“ со ссылкой на собственные источники. Информацию о подготовке документа «Ъ-Южный Урал» подтвердили в юридическом департаменте компании.

В «Красном & Белом» подчеркивают, что документ является рабочей, переговорной версией, направленной для получения обратной связи. По мнению ритейлера, в текущей ситуации все участники цепочки — от производителей до розницы — должны совместно пересматривать подходы к управлению рисками.

«Мы считаем принципиально важным, чтобы подход к распределению таких рисков был единообразным, прозрачным и справедливым для всех участников рынка. Одностороннее возложение последствий чрезвычайных обстоятельств на какую-либо одну сторону не может быть устойчивым решением», — заявили в юридическом департаменте «Красного & Белого».

В компании пояснили, что инициатива связана с ограничениями на рынке страхования: механизмы защиты от военных рисков для товарных запасов сейчас либо недоступны, либо крайне ограничены. В К&Б опасаются, что если все убытки от подобных ЧП лягут только на торговую сеть, это создаст дополнительные издержки, которые неизбежно отразятся на ценах для покупателей.

Предлагаемый механизм ритейлер основывает на статье 407 Гражданского кодекса РФ, позволяющей сторонам самим определять основания для прекращения обязательств. При этом представители поставщиков указывают на ст. 211 ГК РФ, согласно которой ответственность за товар переходит к покупателю сразу после его приемки на склад. В К&Б настаивают, что окончательное решение будет зависеть от итогов переговоров и навязывание односторонних условий не является целью компании.

Штаб-квартира сети расположена в челябинске, а первый магазин «Красное & Белое» был открыт в Копейске Челябинской области в августе 2006 года. Сейчас торговые точки сети работают в 77 регионах России.

Заместитель председателя комитета по экономической политике Государственной думы РФ Станислав Наумов считает, что главное в сложившейся ситуации — не впадать в панику, и не поддаваться на провокации врага, цель которого как раз дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране.

«На мой взгляд, надо не поддаваться на, в общем-то, примитивные когнитивные технологии, а сделать “покер фейс”. А вот что можно и нужно сделать всем участникам рынка, так это гораздо плотнее работать со страховыми компаниями в части полноты страхования и своевременности выплат»,— подчеркнул господин Наумов.

Евгений Рыженьков