Алкоголь не простит рисков

Сеть «Красное & Белое» сняла с себя ответственность за ущерб от атак беспилотников, работы ПВО и террористических актов. Компания отказалась от возмещения убытков и выплат неустоек в случае форс-мажора. Примеру «Красное & Белое», по мнению собеседников “Ъ FM”, наверняка последуют и другие игроки рынка.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Сеть алкомаркетов вслед за маркетплейсами обновила условия работы с поставщиками и исключила компенсацию убытков из-за форс-мажоров. В пресс-службе компании не стали комментировать “Ъ FM” решение о пересмотре отношений с партнерами. Представители сети отметили, что самостоятельно определяют дальнейшие пути сотрудничества с магазинами. Бизнес поставили перед сложным выбором, говорит директор Центра исследований социальной экономики, бывший топ-менеджер компании «Росгосстрах» Алексей Зубец:

«Можно ничего не делать и оставить все на волю случая. Если человек отправляет партию товара через маркетплейсы, вероятность того, что она пострадает от теракта, очень невелика — сотые доли процента, несколько десятых долей процента максимум. А можно посмотреть, насколько компания крупная, сколько стоит страхование рисков, и решить, нужно ли это делать. Кто-то может страховать свои товары, а кто-то может положиться на судьбу».

«Чрезвычайными обстоятельствами» компания «Красное & Белое» считает атаки БПЛА, террористические акты и работу ПВО. Собеседники “Ъ FM” отмечают, что это неочевидный список. Исполнительный директор компании Fortwine Александр Липилин сомневается, что новые правила вообще будут работать:

«Мне немного странно это слышать, потому что алкоголь — это подакцизный товар, по нему право собственности работает иначе. Алкогольный магазин или склад лицензируется, и когда товар отгружается с одной лицензии на другую, в этот момент переходит право владения. Поэтому в этой сфере нет возвратов, за исключением каких-то оговоренных случаев. Можно вводить любые правила для поставщиков, но в конечном итоге, я думаю, это просто противоречит законам Российской Федерации».

Слушатели сообщили в чат-бот “Ъ FM” об изменениях в соглашении с партнерами еще несколько дней назад. В сети «Красное & Белое» уточнили, что документ распространяется на продукцию со складов ритейлера, при этом право собственности на товары сохраняется за поставщиком. Это значит, что соблюдение правил безопасности на складах станет аргументом в пользу поставщика в суде, полагает управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин:

«Заключая такой договор, стороны действительно могут предусмотреть определенные обстоятельства непреодолимой силы как основание для освобождения от ответственности вследствие несохранности товара, находящегося на складах одного из контрагентов. Закон допускает заключение таких договоров — это обычно называют форс-мажорными ситуациями. Будет исследоваться вопрос, произошло ли это форс-мажорное обстоятельство, а также приняла ли компания достаточные меры для сохранности вверенного ей имущества».

Участники рынка считают, что изменения в отношениях с партнерами отражают стремление ритейлеров снизить риски при атаках БПЛА. По данным РБК, Национальная перестраховочная компания уже начала внедрять единый подход к перестрахованию рисков терроризма и диверсий.

Леонид Пастернак