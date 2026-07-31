Подозреваемые в убийстве двух тюменцев в Таиланде признали вину

Полиция Таиланда арестовала двоих подозреваемых по делу об исчезновении двоих тюменцев в Паттайе. Как сообщил «Ъ», они признались в убийстве 22-летней девушки и ее несовершеннолетнего брата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

На допросе выяснилось, что мужчины планировали украсть у россиян мотоцикл. Однако после того, как молодые люди оказали сопротивление, злоумышленники застрелили юношу, а его сестру забили до смерти.

Уроженцы Тюмени пропали утром 26 июля. Они жили в Таиланде с 2021 года. Об исчезновении сообщила их мать Зарина Н. По ее словам, дети выехали ночью в круглосуточный магазин. Позднее дочь написала ей сообщение, в котором предположила что за ними следят. Затем они перестали выходить на связь. Позже мотоцикл россиян нашли разобранным на части и закопанным в районе старого кладбища в провинции Чонбури. По данным тайских СМИ, очевидцы видели четверых мужчин, которые что-то закапывали, но к приезду полиции они скрылись.

Полина Бабинцева