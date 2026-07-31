С российских армрестлеров сняли все ограничения

Всемирная федерация армрестлинга (WAF) допустила российских спортсменов к турнирам с флагом и гимном. Об этом министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что WAF восстановила членство Федерации армрестлинга России. «Это особенно хорошая новость для российского спорта перед Всемирным чемпионатом по армрестлингу, где российские атлеты вновь смогут выступать под государственным флагом и с гимном России, а результаты будут учитываться в общекомандном зачете»,— написал господин Дегтярев, также возглавляющий Олимпийский комитет России (ОКР).

По словам министра спорта, решение принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) от 7 июля. Оно подтверждает «общий курс международного спортивного сообщества на полноценное возвращение российских спортсменов».

Арнольд Кабанов