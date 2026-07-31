С российских армрестлеров сняли все ограничения
Всемирная федерация армрестлинга (WAF) допустила российских спортсменов к турнирам с флагом и гимном. Об этом министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что WAF восстановила членство Федерации армрестлинга России. «Это особенно хорошая новость для российского спорта перед Всемирным чемпионатом по армрестлингу, где российские атлеты вновь смогут выступать под государственным флагом и с гимном России, а результаты будут учитываться в общекомандном зачете»,— написал господин Дегтярев, также возглавляющий Олимпийский комитет России (ОКР).
По словам министра спорта, решение принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) от 7 июля. Оно подтверждает «общий курс международного спортивного сообщества на полноценное возвращение российских спортсменов».
Решение Всемирной федерации армрестлинга (WAF) допустить российских спортсменов к турнирам с флагом и гимном, а также восстановить членство Федерации армрестлинга России, является частью общей тенденции к снятию ограничений с российских атлетов в различных видах спорта. Это следует за рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) от 7 июля, которые отменили прежние ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. За последние месяцы многие федерации, курирующие летние виды спорта, уже отказались от санкций в отношении россиян, вернув им полноценный статус.
МОК изначально рекомендовал отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году. Однако в марте 2023 года МОК смягчил свою позицию, допустив спортсменов из России и Беларуси в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, без права использования национальной символики и гимна. В конце 2025 года исполком МОК рекомендовал допускать российских спортсменов до юношеских турниров с флагом и гимном.
В числе федераций, которые уже восстановили полноценный статус для российских спортсменов, разрешив им выступать с флагом и гимном, значатся Международная федерация гимнастики (World Gymnastics), Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), Объединенный мир борьбы (UWW), Международная федерация дзюдо (IJF) и Международная федерация тхэквондо (World Taekwondo). Также Международная федерация фехтования (FIE) и Международная федерация ассоциаций муайтай (IFMA) сняли ограничения с российских спортсменов.
Несмотря на общую тенденцию, некоторые федерации, например Международный союз биатлонистов (IBU) и Международная федерация легкой атлетики (World Athletics), продолжают придерживаться более жесткой позиции, продлевая отстранение российских спортсменов. Однако МОК подчеркнул, что решения о допуске к участию принимаются каждой международной федерацией самостоятельно.