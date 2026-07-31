Первый рабочий визит врио главы Удмуртии нанесла в Увинский район

В первую рабочую поездку врио главы Удмуртии Ольга Абрамова отправилась в Увинский район. Об этом она написала в Max.

«В планах: встретиться с семьями наших защитников, оценить модернизацию сельхозпредприятий, проконтролировать ремонт и строительство новых объектов на селе и, конечно, поговорить о важном с жителями района»,— написала госпожа Абрамова в Max.

Одна из точек поездки — Увинская центральная районная библиотека, добавили в правительстве.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о назначении Ольги Абрамовой врио главы Удмуртии 29 июля, после досрочной отставки Александра Бречалова. Последняя должность госпожи Абрамовой — советник министра сельского хозяйства РФ. До этого она шесть лет работала в органах исполнительной власти Удмуртии, курировала сельское хозяйство, затем экономический блок и три месяца возглавляла кабмин. Официально Ольгу Абрамову представили 30 июля в Госсовете Удмуртии.

Подробнее о первом рабочем дне врио главы Удмуртии — в материале «Не иначе как взрыв».