В Новосибирской области изменили режим заправки для спецслужб

В Новосибирской области изменили режим заправки для транспортных средств критически важной инфраструктуры. Отменен действовавший ранее интервальный режим приоритетной заправки (с 03:00 до 05:00 и с 12:00 до 15:00). Решение принято оперативным штабом региона по топливообеспечению в связи со снижением напряженности на рынке ГСМ, сообщает пресс-служба облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно распоряжению, для этого вида транспорта продолжает действовать приоритет для заправки на АЗС сети «Газпромнефть» в круглосуточном режиме. Ограничения на отпуск топлива действуют в Новосибирской области с конца июня.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале этой недели на оптовом рынке топлива региона областное управление ФАС выявило признаки картеля. В отношении ООО «ГК Альянс» и ООО «Стрежтранссервис» возбуждено дело по факту установления признаков сговора на оптовом бензиновом рынке, сообщает пресс-служба ведомства.

Александра Стрелкова