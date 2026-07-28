На оптовом рынке топлива в Новосибирской области ФАС выявила картельный сговор

На оптовом рынке топлива Новосибирской области управление ФАС региона выявило признаки картеля. В отношении ООО «ГК Альянс» и ООО «Стрежтранссервис» возбуждено дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 проводилась по разным ценам для разных покупателей. Стоимость топлива для лиц, которые не вступили в сговор, была установлена выше, что «в конечном итоге могло отразиться на розничной цене топлива», отметили в ФАС.

Как писал «Ъ», в начале прошлой недели по вопросу цен на дизтопливо в ФАС обратились сельхозпроизводители из трех регионов — Липецкой, Новосибирской областей и Республики Коми. По итогам июня рост цен на основные марки бензина в Новосибирской области по сравнению с маем превысил 7%. Бензин АИ-92 за месяц подорожал на 7,2%, АИ-95 — на 7,1%. Рост цен на дизельное топливо оказался несколько меньшим — 6,2%.

Александра Стрелкова