Решение никак не складывается

Акционерное общество «Башспирт» (принадлежит республике) может избежать выплаты 28,8 млн руб. «Складскому комплексу “Сигма”». В 2019 году производитель алкоголя арендовал у истца склад общей площадью около 8 тыс. кв. м на десять лет, но в августе 2021 года расторг договор в одностороннем порядке. «Сигма» посчитала, что действия арендатора принесли ей убытки. В 2022 году арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск компании, обязав «Башспирт» выплатить задолженность. 24 июля суд пересмотрел свое решение по вновь открывшимся обстоятельствам. На этом настояла прокуратура Башкирии, обратив внимание суда на уголовное преследование бывшего директора «Башспирта» Рауфа Нугуманова. Юристы полагают, что арбитражный суд приостановит рассмотрение иска до вынесения приговора господину Нугуманову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии отменил свое же решение от сентября 2022 года, по которому компания «Башспирт» должна была выплатить 28,8 млн руб. ООО «Складской комплекс “Сигма”» (принадлежит Марату Ахметшину, Марату Фаттахову, Артуру Хазигалееву и Александру Самонову) за нарушение условий договора аренды склада на Гвардейской улице в Уфе. Мотивировочная часть определения пока не опубликована.

Как сообщал «Ъ», в 2019 году «Башспирт» на десять лет арендовал у «Сигмы» около 8 тыс. кв. м в одноименном логистическом комплексе, а спустя два года расторг договор в одностороннем порядке. Как пояснял собеседник, знакомый с ситуацией, производитель алкоголя перестал нуждаться в хранении продукции у третьих лиц, так как она буквально с конвейера расходилась по торговым сетям.

По условиям договора, в случае досрочного расторжения контракта арендатор должен был компенсировать «Сигме» девятикратный размер ежемесячного платежа. Договориться в досудебном порядке стороны не смогли, поэтому разногласия решали в суде.

В сентябре 2022 года арбитражный суд Башкирии обязал «Башспирт» выплатить компенсацию бывшему арендодателю. В частности, суд отметил, что стороны согласовывали условия договора обоюдно, а значит «Башспирт» «принял на себя все риски».

Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение суда в силе.

В апреле этого года прокуратура Башкирии направила в арбитражный суд республики заявление о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам. «Башспирт» поддержал позицию надзорного ведомства.

По данным «Ъ», прокуратура, прося отменить решение суда, сослалась на приговор в отношении бывшего генерального директора «Башспирта» Рауфа Нугуманова. В марте 2025 года Кировский райсуд Уфы признал его виновным в причинении ущерба компании путем обмана или злоупотребления доверием (п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). Приговор — пять лет лишения свободы условно. Среди прочего господину Нугуманову вменяли аренду помещений у «Сигмы» по завышенной цене.

В июле того же года Верховный суд Башкирии сократил срок наказания на три месяца, а в конце декабря Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор и вернул уголовное дело в прокуратуру. Недавно СКР завершил повторное расследование дела, в ближайшее время оно должно поступить в суд.

В 2022 году, когда арбитражный суд выносил решение по иску «Сигмы», а вышестоящие инстанции его поддержали, не было известно о нарушениях закона, установленных в уголовном судопроизводстве, полагают в прокуратуре республики и «Башспирте».

Дозвониться до генерального директора «Сигмы» Дмитрия Потолицына не удалось.

«Изначально спор об аренде „Сигма“ выигрывала уверенно,— отметил старший юрист „Рустам Курмаев и партнеры“ Владислав Гейтс. — Отказать компании теперь можно только в том случае, будет доказано, что сам договор был частью схемы по выводу денег из госкомпании, а арендодатель об этом знал. Поскольку приговор был отменен, прокуратуре придется с нуля доказывать, что аренда была невыгодной и имела умысел».

По мнению эксперта, арбитражный суд, скорее всего, приостановит рассмотрение иска до вынесения нового приговора Рауфу Нугуманову.

Похожего мнения придерживается председатель коллегии адвокатов «Налоговая безопасность» Руслан Евсюков. «По моему мнению, есть два варианта развития ситуации. Первый вариант: если прокуратура будет ссылаться только на уголовное дело, то арбитражный процесс приостановят до появления вступившего в силу приговора. Второй вариант: прокуратура будет пытаться настаивать на том, что договор необходимо признавать ничтожным, например, как сделку, нарушающую требования закона и при этом посягающую на публичные интересы. Это прокуратуре необходимо с целью обхода довода о пропуске годичного срока давности обжалования оспоримой сделки, а сделка, просто нарушающая требования закона, является именно оспоримой, а не ничтожной»,— отметил господин Евсюков.

Эксперт обратил внимание, что арбитражный суд рассматривает спор о взыскании компенсации за расторжение договора аренды, которая состоит из расходов «Сигмы» и возможного недополучения ожидаемой прибыли от сдачи имущества.

«Если „Сигма“ не изменит исковые требования, а прокуратура будет настаивать на нерыночности условий аренды, то это приведет лишь к уменьшению взысканной суммы в результате уменьшения размера недополученной ожидаемой прибыли, а не к полному отказу в удовлетворении иска»,— подчеркнул господин Евсюков.

Булат Баширов