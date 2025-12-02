Кассационный суд вернул в прокуратуру дело бывших топ-менеджеров «Башспирта»

Шестой кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил ходатайство гособвинения и отменил приговоры в отношении экс-директора торгового дома «Башспирт» Александра Компанченко, бывшего гендиректора «Башспирта» Рауфа Нугуманова и бизнесмена Артура Хазигалеева, вернув уголовное дело в прокуратуру, узнал «Ъ-Уфа» от информированных источников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Что стало поводом для возвращения дела в надзорное ведомство, неизвестно. Решение по существу дело оглашено сегодня. По данным «Ъ-Уфа», ходатайство прокуратуры было связано с несогласием с результатами следствия, из-за которых, по мнению обвинения, подсудимые получили чрезмерно мягкие приговоры.

В марте Кировский райсуд Уфы вынес решение по делу о причинении ущерба госкомпании «Башспирт» на сумму более 101 млн руб. По версии следствия, обвиняемые заключили заведомо невыгодные для «Башспирта» сделки — договор аренды дома Бушмариных на уфимской улице Ленина для открытия флагманского магазина компании, а также договоры аренды помещений на Гвардейской улице и улице Пушкина под склад и ресторан. Господа Нугуманов, Компанченко и Хазигалеев признаны виновными в причинении ущерба компании путем обмана или злоупотребления доверием (п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Рауф Нугуманов и Артур Хазигалеев приговорены к пяти и четырем годам условно соответственно с испытательным сроком на три и два года. Александр Компанченко — к 4,5 года колонии-поселения.

В июле Верховный суд Башкирии сократил срок наказания для господ Хазигалеева и Нугуманова на три месяца, а приговор Александру Компанченко был оставлен без изменений.

С исходом дела не согласились как сторона защиты, так и гособвинение.

Олег Вахитов