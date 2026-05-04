СКР завершил расследование уголовного дела по «Башспирту»

Как стало известно «Ъ-Уфа», Второй отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СКР предъявил окончательное обвинение фигурантам уголовного дела «Башспирта»: бывшему директору компании Рауфу Нугуманову, экс-директору торгового дома «Башспирт» Алексею Компанченко, предпринимателю Артуру Хазигалееву, а также действующему гендиректору «Башспирта» Раифу Абдрахимову и предпринимателю Александру Дегтеву. Обвиняемые начала изучать материалы уголовного дела.

В марте 2025 года Кировский райсуд Уфы признал Рауфа Нугуманова, Алексея Компанченко и Артура Хазигалеева виновными, они были приговорены к различным срокам наказания (господа Нугуманов и Хазигалеев — условно). Суд установил, что они, в частности, заключали невыгодные для «Башспирта» договоры аренды помещений, а также заключили договоры купли-продажи недвижимости торгового дома «Башспирт».

В декабре того же года Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговоры и вернул дело на дополнительное расследование. К тому времени в уголовном деле добавился новый фигурант — Раиф Абдрахимов, которого обвиняют в растрате и мошенничестве. 14 апреля этого года обвинение в присвоении или растрате было предъявлено Александру Дегтеву. По версии следствия, господин Абдрахимов, вступив в должность, не расторг кабальные договоры, а господин Дегтев был в сговоре с обоими руководителями «Башспирта», получая завышенную плату от сдачи в аренду здания на улице Пушкина в Уфе. В день задержания предпринимателя арбитражный суд Башкирии признал сделку законной.

Рауф Нугуманов, Алексей Компанченко и Артур Хазигалеев частично признали вину по эпизодам с продажей помещений торгового дома. В остальной части они с обвинением не согласны. Их адвокаты полагают, что в материалах дела нет доказательств сговора между фигурантами, а экспертизы, признавшие ставки арендной платы завышенными, были проведены с нарушениями, поэтому необходимо провести новую экспертизу.

