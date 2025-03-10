Условно приговоря

Кировский районный суд Уфы вчера вынес приговор по делу о причинении ущерба АО «Башспирт» на общую сумму более 101 млн руб. Бывшего генерального директора компании Рауфа Нугуманова и депутата горсовета Уфы Артура Хазигалеева приговорили к условным срокам, а экс-руководителю ООО «Торговый дом „Башспирт“» Александру Компанченко назначили 4,5 года в колонии-поселении. Адвокат господина Нугуманова намерен обжаловать приговор. В прокуратуре пока не определились с подачей апелляционного представления.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Бывший генеральный директор АО «Башспирт» Рауф Нугуманов, депутат горсовета Уфы Артур Хазигалеев и бывший руководитель ООО «Торговый дом „Башспирт“» Александр Компанченко признаны Кировским районным судом Уфы виновными в причинении ущерба компании путем обмана или злоупотребления доверием (п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Господин Нугуманов также осужден за превышение должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ).

Рауф Нугуманов и Артур Хазигалеев приговорены к пяти и четырем годам условно соответственно с испытательным сроком на три и два года. Александр Компанченко — к 4,5 года колонии-поселения.

АО «Башспирт» принадлежит Башкирии. По данным компании, по итогам 2024 года она занимала пятое место среди производителей водки в России (57 млн л). Розничная сеть «Тантана» в регионе насчитывала 158 магазинов. По данным «Башинформа», в 2024 году выручка «Башспирта» с учетом налогов составила 29 млрд руб., за год увеличившись на 4,5 млрд.

Уголовное дело о причинении ущерба «Башспирту» было возбуждено в феврале 2023 года. Первоначально Рауфу Нугуманову инкриминировалось превышение должностных полномочий и мошенничество в особо крупном размере (ст. 286 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ), а Александру Компанченко и Артуру Хазигалееву — мошенничество в особо крупном размере. Позднее обвинение было переквалифицировано.

По версии следствия, обвиняемые заключили несколько сделок на невыгодных для «Башспирта» условиях. Так, в 2019 году господин Нугуманов взял в аренду трехэтажное здание восстановленного памятника архитектуры — дома Бушмариных на улице Ленина в Уфе, где на площади около 660 кв. м открыли флагманский магазин «Башспирта». Сделка была заключена по завышенной цене 177 млн руб., которая после перехода здания в собственность предпринимателя Альберта Зарипова выросла до 203 млн руб. При этом господин Зарипов выкупил здание за 20,6 млн руб.

Кроме этого, в 2021–2022 годах «Башспирт» по завышенной цене арендовал помещения в складском комплексе «Сигма» на Гвардейской улице в Уфе и в здании на улице Пушкина, 85/1. В первом из них компания хранила продукцию, во втором планировала открыть ресторан.

В 2021–2022 годах бывшие топ-менеджеры «Башспирта» продали здания принадлежащих торговому дому магазинов компаниям «Атлантис» и «Цитадель», аффилированным с Артуром Хазигалеевым. Сделка, по мнению следствия, была заключена по заниженной цене — за 132 млн руб. при рыночной стоимости имущества 200 млн руб.

Торговый дом продолжил пользоваться этими же помещениями на правах арендатора, заключив соответствующие договоры на десятилетний срок — с явно завышенными платежами, отмечали в СКР.

«В результате умышленных преступных действий осужденных Республике Башкортостан, как единственному акционеру АО „Башспирт“, чьим дочерним предприятием является ООО „ТД Башспирт“, причинен ущерб на общую сумму свыше 101 млн руб.»,— сообщили пресс-службы управления СКР по Башкирии и республиканской прокуратуры.

По данным «Ъ-Уфа», господин Хазигалеев ранее возместил часть причиненного ущерба — 30 млн руб.

Адвокат Руслан Альмухаметов, представляющий интересы Рауфа Нугуманова, сообщил, что его подзащитный не признает вину.

«Решение об обжаловании будет принято после того, как мы получим решение в окончательном виде, после согласования позиции с доверителем»,— сообщил он.

В прокуратуре Башкирии также пока не решили, будут ли подавать апелляционное представление на приговор.

Дозвониться до адвоката Александра Компанченко вчера не удалось.

Представитель Артура Хазигалеева от комментариев отказался.

Наталья Балыкова