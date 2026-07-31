NYP: США готовы на переговоры с Ираном при условии прекращения огня

Президент США Дональд Трамп готов дать шанс мирным переговорам с Ираном, если тот согласится на прекращение огня. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на американского чиновника.

«Это основа любых переговоров. Они начинаются с прекращения огня, и первый шаг должен быть за Ираном»,— отметил собеседник издания. По его словам, Дональд Трамп «очень четко дал понять», что хочет как можно скорее заключить сделку. «Однако если иранцы продолжат атаковать корабли, американские базы, союзников в Персидском заливе, им придется за это заплатить»,— заявил неназванный американский чиновник.

Собеседник NYP добавил, что руководству Ирана следует «навести порядок в своих рядах». Как указано в публикации, Корпус стражей исламской революции (КСИР) зачастую наносит удары самовольно и не советуется с гражданским руководством. При этом президент и глава МИД продолжают переговоры. США и Иран стараются договориться об обновленном меморандуме, который сохранил бы ключевые элементы предыдущего документа, отмечает источник. Господин Трамп, уточняет источник, все еще настаивает на сохранении бесплатного прохода через Ормузский пролив.

С 24 по 29 июля США и Иран воздерживались от ударов после нескольких недель атак. Как утверждал Дональд Трамп, стороны вели «дружественные переговоры», но после иранского удара по военной базе США в Иордании боевые действия возобновились.