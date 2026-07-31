Впервые за 63 года однорукий футболист забил гол в еврокубковом матче

Датский полузащитник «Рунавика» (Фарерские острова) Мариус Крюгер Линд забил гол в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций против словенского «Копера».

Игрок отличился на 70-й минуте. По сумме двух матчей счет был равный — 3:3. В серии пенальти точнее оказалась команда с Фарерских островов — 4:3. В следующем раунде «Рунавик» сыграет со швейцарским «Лугано».

Мариусу Крюгеру Линду 27 лет, он родился без правого предплечья. Датчанин стал вторым футболистом, забившим гол в игре еврокубкового турнира. Первым стал североирландский форвард «Дандолка» Джимми Хейтси — в сентябре 1963 года он поразил ворота «Цюриха» в матче Кубка европейских чемпионов.

Арнольд Кабанов