Выручка «Делимобиля» на один автомобиль выросла на 18% за квартал

Компания «Делимобиль» (ПАО «Каршеринг Руссия») объявила об операционных результатах за второй квартал 2026 года. Количество проданных минут на один автомобиль выросло на 31%, общее количество проданных минут составило 560 млн — на 16% больше, чем годом ранее. Средняя длительность поездки выросла на 17%, а число поездок на машину — на 12%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

За счет увеличения интенсивности использования сервиса сохранилась и динамика роста выручки на один автомобиль — на 6% год к году и на 18% по сравнению с первым кварталом 2026 года. Как отметили в самой компании, рост показателей в расчете на машину говорит о том, что компания зарабатывает за счет более интенсивного использования парка: утилизация на автомобиль выросла на 34% год к году.

«Делимобиль» продолжает увеличивать клиентскую базу. Во втором квартале 2026 года она достигла 13,8 млн человек — это максимальный показатель за всю историю компании. При этом основной вклад в выручку формируют пользователи с высокой частотой и длительностью поездок. Благодаря этому выручка на активного пользователя выросла на 31% относительно первого квартала 2026 года.

В начале второго квартала 2026 года на балансе «Делимобиля» появилось 3,1 тыс. автомобилей. Одновременно компания продала часть машин. С учетом продажи автомобилей во втором квартале 2026 года баланс компании увеличился на 2,6 тыс. автомобилей.

В первом полугодии 2026 года «Делимобиль» стал доступен в шести новых городах в «легком» формате, при котором компания не разворачивала дополнительную инфраструктуру.

За второй квартал 2026 года расходы на ремонт и обслуживание автомобилей в расчете на одну проданную минуту снизились на 33% год к году. Как уточнили в компании, это стало возможно благодаря собственной инфраструктуре СТО — улучшению стандартных операционных процедур, активному снижению стоимости запчастей за счет работы с поставщиками и цепочкой поставок.

Как отметил основатель и генеральный директор ПАО «Каршеринг Руссия» Винченцо Трани, в настоящий момент компания делает ставку на эффективность автопарка. «Мы делаем ставку на эффективность и высокую утилизацию парка. “Делимобиль” уже опережает конкурентов по числу поездок на один автомобиль во всех регионах. При восстановлении рынка дальнейшее расширение автопарка позволит усилить операционный рычаг и конвертировать рост ключевых метрик в устойчивую траекторию к достижению положительного финансового результата. Мы также видим изменение потребительских предпочтений наших клиентов. Каршеринг все чаще используется не только для коротких точечных поездок, но и для более длительных сценариев мобильности. Это позволяет нам максимизировать выручку в расчете на один автомобиль. В сегодняшних условиях глубокая операционная оптимизация — не просто одна из опций, а стратегическое решение.

Отдельно мы контролируем топливное обеспечение сервиса. Наша модель закупок диверсифицирована: прямые контракты с широким кругом поставщиков, доступ к оптовым и розничным каналам, собственные и партнерские мощности хранения. Это инфраструктурное решение позволяет ограничивать риск простоев автопарка в периоды повышенной нагрузки и локальных перебоев в инфраструктуре заправки»,— заключил он.