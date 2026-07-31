РЖД ввела скидки до 50% на перевозку черных металлов и глинозема

Правление ОАО «РЖД» установило скидку 50% на внутрироссийские перевозки черных металлов из Магнитогорска, а также экспортные поставки сырья через погранпереходы с Казахстаном (станции Канисай, Орск-Новый Город и Карталы) и через погранпереход Самур (Дагестан) в Азербайджан. Льгота будет действовать до 30 июня 2027 года, сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Также одобрена скидка 12,8% на перевозки глинозема с припортовых станций Дальнего Востока на станции Восточно-Сибирской и Красноярской железных дорог. Ее будут применять только в случае перевозок в полувагонах, высвобождающихся после выгрузки на Дальневосточной ж/д. Срок действия особых условий — с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года.

Мера необходима, чтобы избежать встречных порожних пробегов грузовых вагонов и повысить эффективность использования инфраструктуры Восточного полигона, пояснили в РЖД.

В начале июля РЖД вводила скидку 38% на экспортные перевозки зерновых и зернобобовых культур по западному маршруту транспортного коридора «Север — Юг». Она актуальна до 30 июня 2027 года.