РЖД ввела скидку 38% при перевозке зерна на участке коридора «Север — Юг»
Правление ОАО «РЖД» установило скидку 38% на экспортные перевозки зерновых и зернобобовых культур по западному маршруту транспортного коридора «Север — Юг», сообщила пресс-служба перевозчика. Речь идет о погранпереходе Самур (Дагестан) с проследованием азербайджано-иранского пограничного перехода Астара.
Льготные услуги перевозок будут действовать до 30 июня 2027 года. Также дополнены условия применения ранее введенных скидок на перевозки зерна на расстояния до 800 км из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в порты Азово — Черноморского и Каспийского бассейнов.
В конце июня РЖД одобрила скидки на перевозки руды и металлов по некоторым районам России. Самая большая — 50% — применяется при перевозке проката черных металлов в полувагонах со станций Войновка и Серов-Заводской в Свердловской области.
В период 2024-2025 годов наблюдался рост перевозок зерна по сети ОАО «РЖД». Так, в январе-мае 2024 года перевозки зерна на экспорт через порты Юга России увеличились на 5,7% по сравнению с прошлым годом, достигнув 5,9 млн тонн. К июлю 2024 года объем экспорта зерна по железным дорогам составил 12,8 млн тонн, что на 5,1% больше аналогичного периода прошлого года. Общий объем погрузки зерна вырос на 3,3%, до 18 млн тонн.
Однако, несмотря на положительную динамику, существуют и другие факторы, влияющие на железнодорожные перевозки. Например, в первом полугодии 2024 года перевозки зерна выросли на 5,5%, до 15,9 млн тонн, но при этом сообщалось о замедлении динамики погрузки в июне 2024 года и сокращении прогнозируемого экспорта на июль. Это может быть связано с такими явлениями, как снижение конкурентоспособности российской пшеницы на мировом рынке, сдерживание продаж сельхозпроизводителями и рост внутренних цен на пшеницу. В 2023 году погрузка зерна выросла на 37,1%, а на 2024 год ожидалось сокращение погрузки зерна в экспортном сегменте на 7,3%, а на южном направлении экспорта — на 12,3% из-за уменьшения валового сбора.