РЖД ввела скидку 38% при перевозке зерна на участке коридора «Север — Юг»

Составлено ИИ-Ассистентъ

В период 2024-2025 годов наблюдался рост перевозок зерна по сети ОАО «РЖД». Так, в январе-мае 2024 года перевозки зерна на экспорт через порты Юга России увеличились на 5,7% по сравнению с прошлым годом, достигнув 5,9 млн тонн. К июлю 2024 года объем экспорта зерна по железным дорогам составил 12,8 млн тонн, что на 5,1% больше аналогичного периода прошлого года. Общий объем погрузки зерна вырос на 3,3%, до 18 млн тонн.

Однако, несмотря на положительную динамику, существуют и другие факторы, влияющие на железнодорожные перевозки. Например, в первом полугодии 2024 года перевозки зерна выросли на 5,5%, до 15,9 млн тонн, но при этом сообщалось о замедлении динамики погрузки в июне 2024 года и сокращении прогнозируемого экспорта на июль. Это может быть связано с такими явлениями, как снижение конкурентоспособности российской пшеницы на мировом рынке, сдерживание продаж сельхозпроизводителями и рост внутренних цен на пшеницу. В 2023 году погрузка зерна выросла на 37,1%, а на 2024 год ожидалось сокращение погрузки зерна в экспортном сегменте на 7,3%, а на южном направлении экспорта — на 12,3% из-за уменьшения валового сбора.