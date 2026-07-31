Минобороны Польши: российская ракета нарушила воздушное пространство страны

Российская ракета X-101 нарушила воздушное пространство Польши ночью 30 июля. Об этом заявил замминистра польского Минобороны Цезари Томчик.

«Крылатая ракета, способная нести даже ядерные боеголовки, которая взорвалась при ударе о землю. Потенциально очень опасная ракета»,— сказал господин Томчик в эфире телеканала TVN24.

Накануне аналогичное предположение высказывал премьер-министр Польши Дональд Туск, но тогда подтверждения этому не было. Объект, предварительно, упал в незаселенной местности недалеко от села Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве. На месте падения, по данным TVP Info, была обнаружена воронка диаметром 10 м.