В Кургане мать будут судить за покупку сыну-подростку мотоцикла

Следственный отдел по Кургану СУ СКР по Курганской области возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы. Ее подозревают в приобретении 15-летнему сыну мотоцикла — вовлечении его в совершение опасных действий (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, мать купила своему сыну, не имеющему водительских прав, внедорожный мотоцикл. Подросток во время движения на нем 18 июля этого года в районе Рябково выехал на регулируемый перекресток на красный сигнал светофора. Транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем, и мотоцикл отбросило на 22-летнего пешехода. Девушку госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в соседней Челябинской области было возбуждено уже несколько дел на родителей, купивших несовершеннолетним детям питбайки и мотоциклы. Жителя Чебаркуля и уроженку Кизильского округа уже осудили, оштрафовав на 50 тыс. руб. Их дети только пострадали. У жителя Сатки же сын погиб после аварии на приобретенном родителями мотоцикле.

Виталина Ярховска