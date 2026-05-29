Жителя Сатки будут судить за передачу сыну-подростку мотоцикла

Следственный отдел по Сатке СУ СКР по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя. Его обвиняют в передаче несовершеннолетнему сыну мотоцикла — вовлечении его в совершение опасных действий (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, в 2024 году местный житель купил 14-летнему сыну мотоцикл, зная, что для управления им нужно достичь 18 лет и иметь водительское удостоверение. Днем 24 июля 2025 года подросток пересекал нерегулируемый перекресток улиц Трактовой и Карла Маркса в поселке Межевой. Мотоцикл столкнулся с приближающимся справа автомобилем. В результате аварии мальчик погиб.

Уголовное дело направлено в Саткинский городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска