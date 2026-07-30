Топ-менеджеров белгородской ГК «Эфко» арестовали в Москве по делу о хищениях

Мещанский райсуд Москвы заключил под стражу директора по стратегическому развитию белгородской ГК «Эфко» Владислава Романцева и заместителя директора по развитию компании Екатерину Кустову по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Это следует из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприятия ГК в Алексеевке Белгородской области

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Предприятия ГК в Алексеевке Белгородской области

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Официально об уголовном деле топ-менеджеров холдинга в правоохранительных органах и в суде не сообщили. Вместе с ними суд заключил под стражу замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половченю, которой вменяется растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). По неофициальной информации, всем задержанным могут вменяться махинации при производстве гражданских беспилотников.

Накануне в СМИ и соцсетях появилась информация о задержании председателя совета директоров «Эфко» Валерия Кустова и генерального директора АО «УК "Эфко"» Евгения Ляшенко. Официально эти сведения не подтверждались.

В «Эфко» «Ъ-Черноземье» сказали, что информация о задержаниях сотрудников появилась 30 июля. «Коллектив "Эфко" выражает слова поддержки каждому из них, включая директора по стратегическому развитию Владислава Романцева. Их личный вклад в становление и развитие компании, строительство и повышение эффективности каждой из семи производственных площадок, участие в подборе и развитии персонала и колоссальную вовлеченность в свое дело знают и ценят тысячи сотрудников "Эфко". Также каждый из них принимает непосредственное участие в становлении отрасли биоэкономики и вносит личный вклад в развитие инновационных проектов и обеспечение продовольственной безопасности РФ»,— отметили в ГК.

В компании попросили не педалировать распространение слухов, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Владимир Зоркий