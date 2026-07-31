Находящаяся под судом алтайская коммунистка стала кандидатом в депутаты Госдумы

Депутат законодательного собрания Алтайского края Людмила Клюшникова от КПРФ зарегистрирована кандидатом в депутаты Госдумы РФ в Славгородском одномандатном округе №46. Решение об этом избирательная комиссия региона приняла 30 июля.

Как писал «Ъ-Сибирь», Людмила Клюшникова и ее помощница Светлана Кербер являются фигурантками дела о мошенничестве. Оно рассматривается в Центральном районном суде Барнаула. По версии следствия, депутат трудоустроила помощницу фиктивно, чем нанесла бюджету ущерб более 3 млн руб.

Согласно ГАС «Выборы», к настоящему времени кроме Людмилы Клюшниковой в Славгородском округе зарегистрирован кандидат «Яблока» Андрей Ткаченко. Всего в этом округе выдвинуто восемь претендентов.

Валерий Лавский