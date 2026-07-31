В Приангарье вынесен приговор по делу о финансировании терроризма

Житель Тайшета (Иркутская область) признан виновным в финансировании экстремистской (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ) и террористической (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) деятельности, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Следствие установило, что 56-летний местный житель с 2021 года оказывал финансовую поддержку экстремистской организации и ее лидеру. За четыре года он перевел на эти цели около 50 тыс. руб. В ходе обысков в жилище фигуранта дела полиция обнаружила и изъяла незарегистрированные винтовку и револьверы, а также боеприпасы к ним.

По решению суда житель Тайшета получил 8,5 года лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии строгого режима.

Как писал «Ъ-Сибирь», жителя Усть-Илимска (Иркутская область) осудили на 18 лет за госизмену, подготовку диверсии, незаконное хранение наркотиков и публичные призывы к терроризму.

Михаил Кичанов