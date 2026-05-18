Жителя Приангарья осудили на 18 лет за госизмену и подготовку диверсии

Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Усть-Илимска Артема Асалхудина к 18 годам лишения свободы. Он признан виновным в государственной измене, покушении на диверсию, незаконном хранении наркотиков, публичных призывах к терроризму, покушении на участие в деятельности террористической организации, а также прохождении обучения в целях диверсии. Первые пять лишения свободы Артем Асалхудин будет отбывать в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Ему также запрещено публиковать материалы на сайтах и в соцсетях, администрировать различные группы и сайты.

По информации суда, в сентябре 2022 года Асалхудин написал в соцсетях комментарии, оправдывающие теракт, совершенный жителем Усть-Илимска Русланом Зининым. Тот устроил стрельбу в военкомате своего города и тяжело ранил при этом военкома Александра Елисеева.

В июне 2023 года Асалхудин установил контакт с представителями украинского военизированного объединения «Легион "Свобода России"» (признано террористической организацией и запрещено в России) с целью стать его участником. Условием вступления было несколько заданий, которые мужчина выполнял на территории Усть-Илимска. Мужчина размещал символику организации в публичных местах и попытался поджечь релейный шкаф на железной дороге. Для этого он прошел обучение, но его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

В своей квартире Асалхудин также выращивал и культивировал коноплю. При обыске были найдены части растения и различное оборудование для выращивания.

Влад Никифоров, Иркутск