«РИА Новости»: Турция готова организовать новый раунд переговоров по Украине

Турция уведомила Россию и Украину о готовности организовать новый раунд переговоров по мирному урегулированию в ближайшее время. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в турецком правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Переговоры представителей России и Украины проходили в Стамбуле летом 2025 года. После этого, по данным российского МИДа, Украина не проявляла инициативы к возобновлению диалога. В июле текущего года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил об открытости РФ к продолжению переговорного процесса.