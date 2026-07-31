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«РИА Новости»: Турция готова организовать новый раунд переговоров по Украине

Турция уведомила Россию и Украину о готовности организовать новый раунд переговоров по мирному урегулированию в ближайшее время. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в турецком правительстве.

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Переговоры представителей России и Украины проходили в Стамбуле летом 2025 года. После этого, по данным российского МИДа, Украина не проявляла инициативы к возобновлению диалога. В июле текущего года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил об открытости РФ к продолжению переговорного процесса.

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