Более 50 природных пожаров тушат в Красноселькупском районе ЯНАО

В Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) действуют свыше 50 природных пожаров, сообщил глава районной администрации Юрий Фишер в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Фишер / администрация Красноселькупского района Фото: Юрий Фишер / администрация Красноселькупского района

«Сегодня утром в селе Красноселькуп зафиксировано задымление — оно связано с пожарами, которые находятся на расстоянии порядка 20 км от населенного пункта. В селе Толька наблюдается слабое задымление, в селе Ратта — небо чистое»,— рассказал он. Господин Фишер также отметил, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Накануне в лесах Ямала вновь ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за роста числа природных пожаров. На утро 30 июля в округе действовало 79 природных пожаров. Для борьбы с ними прибыли 50 парашютистов и десантников Авиалесоохраны Свердловской области. Помощь региону также оказывают 100 специалистов из Архангельской и Тюменской областей.

Ирина Пичурина