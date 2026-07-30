На Ямал прибыли 50 пожарных из Свердловской области для борьбы с пожарами

В Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) для борьбы с лесными пожарами прибыли 50 парашютистов и десантников Авиалесоохраны Свердловской области. Об этом сообщили в уральском полпредстве. Помощь региону также оказывают 100 специалистов из Архангельской и Тюменской областей.

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По данным департамента гражданской защиты ЯНАО, по состоянию на 08:30 30 июля в регионе действует 79 природных пожаров. Очаги зарегистрированы в Красноселькупском, Надымском, Шурышкарском, Тазовском, Приуральском и Пуровском районах. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 12,8 тыс. га.

В тушении природных пожаров задействованы 739 человек. За прошедшие сутки удалось ликвидировать 12 возгораний на площади 863,7 га.

Ранее сообщалось, что дорогу Пуровск — Коротчаево на Ямале перекрыли из-за лесных пожаров и сильного задымления.

Полина Бабинцева