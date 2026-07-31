Япония запустила масштабную реформу спецслужб и контрразведки

В Японии в пятницу начало работу новое Национальное разведывательное бюро, созданное по инициативе премьер-министра Санаэ Такаити. В этот же день прошло первое заседание Национального разведывательного совета — центрального командного органа, в который входят глава правительства и девять министров, сообщает Kyodo News.

Закон о создании этих органов был принят в мае для противодействия растущим внешним угрозам. Новое бюро выполняет функции секретариата совета и координирует разведданные, собираемые Национальным полицейским управлением, МИД, Минобороны и другими ведомствами. Орган обладает полномочиями требовать от них обмена информацией.

По сути, бюро стало модернизированной версией Правительственного управления разведки и исследований. Штат бюро составляет около 730 сотрудников,— столько же, сколько и в прежней службе. Возглавил учреждение Казуя Хара, который с июня 2023 года занимал должность директора правительственной разведки.

На первом заседании разведывательный совет утвердил основные направления работы, включая защиту конфиденциальной информации. В дальнейшем орган займется разработкой первой в истории Японии национальной стратегии разведки и подготовкой нового законодательства о контрразведке. К осени при совете создадут экспертную группу для подготовки законопроектов к внесению в парламент в следующем году.

Среди обсуждаемых инициатив — введение обязательной регистрации иностранных агентов и лоббистов, создание собственного агентства внешней разведки, а также расширение полномочий по перехвату сообщений в интересах национальной безопасности.

Ранее правительство Японии намеревалось создать аналог американского Комитета по иностранным инвестициям (CFIUS) для проверок зарубежных фондов. Как писало Bloomberg, Япония пошла на ужесточение контроля во многих сферах из-за неспособности защитить себя от шпионажа.

Эрнест Филипповский