Bloomberg: шпионы Китая и контрабандисты побудили Японию укрепить безопасность
Правительство Японии создает собственный аналог американского Комитета по иностранным инвестициям (CFIUS) для расширения и ужесточения проверок зарубежных фондов. Как сообщает Bloomberg, новое ведомство должно начать работу в этот понедельник.
Премьер-министр Санаэ Такаити намерена ужесточить контроль из-за уязвимости экономической безопасности Японии сразу в нескольких отраслях. Bloomberg отмечает, что неспособность защитить себя проявлялась во многих подобных случаях: китайские шпионы похищали японские промышленные секреты прямо в залах заседаний, контрабандисты переправляли через Японию передовые ИИ-полупроводники от Nvidia, а преступные группировки тайно везли через японские границы фентанил.
Японский аналог CFIUS будет координировать работу правительственных министерств по проверке иностранных инвестиций на предмет рисков для национальной безопасности. Это отличается от нынешнего подхода, при котором проверками, в основном, занимаются Минфин при содействии какого-либо отраслевого министерства.
Комиссию создают на основе недавних поправок к Закону об иностранной валюте и внешней торговле. По новому законодательству правила предварительной проверки стали строже и начали касаться тех случаев, когда компаниями владеют через посредников. Кроме того, у властей появилось больше прав контролировать сделки с инвесторами с высокой степенью риска — например, с иностранными правительствами или госкомпаниями. Причем проверять их будут даже при покупке бизнеса в сферах, которые раньше не считались секретными или важными для безопасности.
Укрепление экономической и национальной безопасности является частью более широкой тенденции Японии по наращиванию своих оборонных возможностей и пересмотру послевоенной пацифистской политики. Это связано с растущими внешними угрозами и геополитической нестабильностью в регионе, включая опасения по поводу возможного захвата Китаем Тайваня, а также угроз со стороны КНДР и России. Япония стремится не только усилить свою защиту, но и проявляет готовность к более активным действиям в сфере безопасности.
В рамках этой политики, Япония увеличила расходы на оборону и инвестирует в производство вооружений, а также в оборонные стартапы. Правительство Японии активно наращивает сотрудничество в сфере безопасности с США и другими странами-единомышленниками, формируя «многоуровневые сети», в том числе с блоком НАТО, несмотря на то что сама Япония не планирует присоединяться к Североатлантическому альянсу. Этот подход подчёркивает стремление Японии стать самостоятельным центром силы в Азии.
Кроме того, Япония ставит акцент на развитие собственной технологической базы, особенно в области полупроводников, вкладывая миллиарды долларов в создание передовых производств. Это направление также рассматривается как критически важное для глобальной экономической безопасности, поскольку Япония стремится восстановить свои позиции на мировом рынке, которые она утратила после 1980-х годов.