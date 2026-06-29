Bloomberg: шпионы Китая и контрабандисты побудили Японию укрепить безопасность

Правительство Японии создает собственный аналог американского Комитета по иностранным инвестициям (CFIUS) для расширения и ужесточения проверок зарубежных фондов. Как сообщает Bloomberg, новое ведомство должно начать работу в этот понедельник.

Премьер-министр Санаэ Такаити намерена ужесточить контроль из-за уязвимости экономической безопасности Японии сразу в нескольких отраслях. Bloomberg отмечает, что неспособность защитить себя проявлялась во многих подобных случаях: китайские шпионы похищали японские промышленные секреты прямо в залах заседаний, контрабандисты переправляли через Японию передовые ИИ-полупроводники от Nvidia, а преступные группировки тайно везли через японские границы фентанил.

Японский аналог CFIUS будет координировать работу правительственных министерств по проверке иностранных инвестиций на предмет рисков для национальной безопасности. Это отличается от нынешнего подхода, при котором проверками, в основном, занимаются Минфин при содействии какого-либо отраслевого министерства.

Комиссию создают на основе недавних поправок к Закону об иностранной валюте и внешней торговле. По новому законодательству правила предварительной проверки стали строже и начали касаться тех случаев, когда компаниями владеют через посредников. Кроме того, у властей появилось больше прав контролировать сделки с инвесторами с высокой степенью риска — например, с иностранными правительствами или госкомпаниями. Причем проверять их будут даже при покупке бизнеса в сферах, которые раньше не считались секретными или важными для безопасности.

Эрнест Филипповский