Оправдывающей атаки ВСУ против мирных граждан в Новосибирке вынесен приговор

2-й Восточный окружной военный суд признал 32-летнюю жительницу Новосибирска Марию Кислову виновной в публичных призывах к экстремистской деятельности и оправдании терроризма, совершенных с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщило управление ФСБ России по Новосибирской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, Мария Кислова призывала к осуществлению экстремистских действий в отношении российских военных. В одном из новостных каналов Telegram она оставила комментарий, оправдывающий атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных граждан. Противоправную деятельность жительницы Новосибирска ФСБ пресекла в марте 2026 года.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок пять лет и три месяца.

Как писал «Ъ-Сибирь», ФСБ задержала в Новосибирске таксиста за финансирование запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».

Михаил Кичанов