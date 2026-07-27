В Новосибирске ФСБ задержала таксиста за финансирование исламских экстремистов

Сторонник запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» задержан органами госбезопасности в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

По данным ведомства, иностранец нелегально находился на территории Новосибирска и зарабатывал частным извозом. Таксист неоднократно переводил деньги за границу участникам указанной террористической организации.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Мужчина, которому грозит пожизненное лишение свободы, признал свою вину и сотрудничает со следствием.

Илья Николаев