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В Новосибирске ФСБ задержала таксиста за финансирование исламских экстремистов

Сторонник запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» задержан органами госбезопасности в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

По данным ведомства, иностранец нелегально находился на территории Новосибирска и зарабатывал частным извозом. Таксист неоднократно переводил деньги за границу участникам указанной террористической организации.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Мужчина, которому грозит пожизненное лишение свободы, признал свою вину и сотрудничает со следствием.

Илья Николаев

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