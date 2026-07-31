Алтайский «МитПром» требует компенсацию за изъятых из-за пастереллеза свиней

Арбитражный суд Алтайского края принял иск крупной агропромышленной компании «МитПром» к региональному управлению ветеринарии на сумму 608,4 млн руб. Запись об этом появилась в карточке арбитражного дела 31 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Компания требует признать недействительным решение управления, отказавшегося возместить стоимость изъятых животных, и взыскать соответствующий ущерб. Отказ, указывается в заявлении, датирован 3 апреля.

Как писал «Ъ», в начале 2026 года в Алтайском крае произошла вспышка пастереллеза скота. В феврале сотрудники компании сообщили губернатору Виктору Томенко, что 29 января она прекратила реализацию свиней.

ООО «МитПром» зарегистрировано в Тальменском районе Алтайского края. Компания располагает свинокомплексом на 80 тыс. голов. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2025 года компания получила чистую прибыль в объеме 1,41 млрд руб. при выручке 2,49 млрд руб.

Заседание суда назначено на 20 августа.

Валерий Лавский