МИД Испании вызвал посла Италии из-за слов о приостановке Шенгенского соглашения

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес вызвал посла Италии после слов главы итальянского МИД Антонио Таяни о том, что он поддерживает приостановку Шенгенского соглашения с Мадридом. Он заявил это из-за миграционного кризиса в двух испанских анклавах на северном побережье Африки, где тысячи людей вчера попытались незаконно прорваться через границу.

В публикации в соцсети X господин Таяни также раскритиковал решение Мадрида о легализовать до 500 тыс. нелегальных иммигрантов, о котором правительство Испании заявляло еще в январе. Министр написал, что действия Испании представляют угрозу для национальной безопасности, глубоко ошибочны и способствуют нелегальному ввозу мигрантов.

В Испании возмутились из-за этих слов. «Это сообщение недостойно министра иностранных дел страны-партнера и дружественной страны, от которой мы ожидаем европейской солидарности»,— ответил глава испанского МИД в соцсети X.

Накануне сотни мигрантов из Марокко добрались вплавь до испанского анклава Сеута на северном побережье Африки. По данным телеканала TVE, речь идет о числе от 2 до 3 тыс. человек. Власти Испании задействовали подразделения сухопутных войск для помощи местной полиции. Подобное произошло в автономном городе Мелилье на границе с Марокко.

Кризис произошел после недавнего решения Верховного суда Испании о запрете «экспресс-высылки» мигрантов, которых перехватывают в море при попытке доплыть до анклавов. Испанская оппозиция обвинила правительство в провоцировании миграционного кризиса.