Испания закрыла КПП в Мелилье из-за попытки сотен мигрантов прорвать границу

Испания закрыла единственный погранпереход Бени-Энзар в автономном городе Мелилье на границе с Марокко после попытки сотен мигрантов проникнуть в страну, передает El Pais сообщение местных властей. Администрация призвала граждан не находиться вблизи приграничной зоны, чтобы не мешать работе силовиков. По информации агентства EFE, в районе границы были слышны выстрелы.

Мигранты начали штурмовать границу Мелильи в ночь на четверг. Беженцы пытаются попасть в Испанию как по суше, так и по морю. По словам президента Мелильи Хуана Хосе Имброды, в анклав смогли проникнуть от 300 до 400 человек.

Еще более глубокий миграционный кризис разворачивается в другом испанском анклаве — Сеуте на северном побережье Африки. По данным телеканала TVE, там границу смогли пройти от 2 до 3 тыс. человек. Известно о 18 утонувших мигрантах, тела которых прибило к берегу. Власти Испании задействовали в городе подразделения сухопутных войск.

События разворачиваются после недавнего решения Верховного суда Испании, запретившего «экспресс-высылку» мигрантов, которых перехватывают в море при попытке доплыть до анклавов. Руководители оппозиционной Народной партии массово обрушились в социальных сетях с критикой на правительство Педро Санчеса, обвиняя его в провоцировании миграционного кризиса. «Сеута расплачивается за массовую легализацию, проведенную испанским правительством... Санчес потерял контроль над внешней границей Испании, и его провал теперь стал европейской проблемой»,— написала в соцсети X евродепутат Долорс Монтсеррат.