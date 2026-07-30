Власти Испании мобилизовали войска в Сеуте после наплыва мигрантов из Марокко

Правительство Испании решило задействовать подразделения сухопутных войск в автономном городе Сеута, расположенном на северном побережье Африки. Такие меры приняли после того, как в город за последнюю неделю по морю прибыло около 1,5 тыс. мигрантов. Об этом сообщила газета El Pais.

По данным агентства Europa Press, около 800 человек разбили лагерь в окрестностях временного центра содержания иммигрантов в Сеуте. Внутри центра уже размещено более 700 мигрантов. Мигранты добирались до города по воде. По последним данным, к берегу Сеуты прибило тела девяти утонувших мигрантов. Очередь на границе испанского анклава растянулась на 5 км, пишет El Pais.

Завтра в город приедет премьер-министр Испании Педро Санчес вместе с министром внутренних дел Фернандо Гранде-Марлаской. Европейский комиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил о готовности Брюсселя поддержать Испанию. По данным источников Reuters, итальянское правительство рассматривает возможность приостановления действия Шенгенского соглашения о свободном передвижении с Испанией из-за миграционного кризиса в Сеуте.

Сеута — это автономный город и испанский анклав, расположенный на северном побережье Африки на берегу Гибралтарского пролива, граничащий с Марокко. Его территория входит в состав ЕС. До этого в городе уже был миграционный кризис — в мае 2021 года. Тогда за несколько дней около 10 тыс. нелегальных мигрантов проникли из Марокко в Сеуту.