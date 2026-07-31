ЦАХАЛ взорвал подземные туннели «Хезболлы» на юге Ливана

Израильские военные уничтожили значительную часть сети туннелей «Хезболлы» под хребтом Бофор на юге Ливана, заявила пресс-служба ЦАХАЛ. Объект служил центральным командным пунктом боевиков, откуда командиры группировки руководили боевыми действиями, также оттуда запускались ракеты и беспилотники в сторону Израиля, утверждают в армии Израиля.

Иран помогал проектировать постройку этих туннелей, утверждают в ЦАХАЛ. Там подчеркнули, что объект нес непосредственную угрозу для жителей севера Израиля и военнослужащих, так как находился всего в 6 км от района Метулы и Галилейского выступа.

В армии добавили, что Израиль не отказался от соглашения о прекращении огня в Ливане. Однако армия продолжит устранять любые угрозы для израильских военнослужащих, подчеркнули там.