РБК: Бречалов станет главой крупного железнодорожного оператора «СГ-Транс»

Бывший глава Удмуртии Александр Бречалов будет руководить крупным оператором перевозок сжиженных углеводородных газов в России «СГ-Транс» (входит в группу «Вектор Рейл»). Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ», «СГ-Транс» и еще 11 компаний «Вектор Рейл» в августе 2025 года перешли в собственность государства в лице Росимущества по иску Генпрокуратуры к бывшим вице-президенту ОАО «РЖД» Салману Бабаеву, его советнику Алексею Тайчеру и другим ответчикам. По данным надзора, они использовали свою работу в госкомпании для совершения ряда невыгодных для государства сделок и незаконного личного обогащения. В апреле 2026 года Алексею Тайчеру дали 11 лет за три эпизода мошенничества на 1,2 млрд руб. По последним данным, Салман Бабаев фигурантом уголовного дела не является.

До апреля 2026 года компаний «СГ-Транс» руководил Сергей Чеканов. В марте он был задержан по обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК). АО «СГ-Транс» было зарегистрировано в январе 2004 года. По данным «Чекко», выручка общества в 2025 году составила 15,3 млрд руб. (-1% год к году), чистая прибыль — 2,1 млрд (-66%).

Напомним, 29 июля президент Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Александра Бречалова, который руководил республикой с апреля 2017 года. Он ушел по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.

Врио назначена экс-советник министра сельского хозяйства РФ, бывший и. о. председателя правительства республики Ольга Абрамова. Она шесть лет работала в органах исполнительной власти Удмуртии, курировала сельское хозяйство, затем экономический блок и три месяца возглавляла кабмин.

Подробнее о представлении врио главы Удмуртии — в материале «Не иначе как взрыв».