Алексей Тайчер привез себе срок

К 11 годам колонии и штрафу в 2 млн руб. приговорил Никулинский райсуд Москвы экс-совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» гражданина России и Израиля Алексея Тайчера, признав его виновным в трех махинациях на сумму 1,2 млрд руб. Наказание, запрошенное прокурором, не смягчили ни имеющееся у фигуранта звание почетного железнодорожника, ни наличие у него четырех детей. Защита, просившая об оправдании, обжалует судебное решение.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Алексея Тайчера суд признал виновным в нескольких эпизодах мошенничества и назначил ему внушительный срок

Оглашение приговора началось с полуторачасовым опозданием — конвой из-за пробок не смог вовремя доставить подсудимого в суд из СИЗО. Судебное решение, которым он был признан виновным по всем трем эпизодам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), Алексей Тайчер выслушал спокойно.

Первый эпизод, напомним, был связан с хищением 680,4 млн руб. при выдаче в 2017 году компании «Рейл Стрим» займа в 937,5 млн руб. По версии следственного управления ГУ МВД по городу Москве, фигурант с апреля по август 2017 года вывел из «Трансфин-М» деньги, заранее договорившись с заемщиком Сергеем Франком, что он вернет часть средств (около 260 млн руб.), а остальные они «распилят».

Второй эпизод касался приобретения 575 млн бездокументарных акций компании «Т-Генерация» (принадлежала «Трансфин-М»), за которые необоснованно было выплачено более 124,6 млн руб.

В третьем речь шла о незаконном получении контроля над 75% долей ООО РРЛ оценочной стоимостью в 365 млн руб. Сделано это опять же было за счет лизинговой компании «Трансфин-М».

В резолютивной части судья Константин Дубков огласил сроки по каждому из эпизодов. По первому Алексей Тайчер получил семь лет, по второму — шесть лет, а по третьему — шесть с половиной лет колонии общего режима. Во всех эпизодах осужденному была назначена выплата штрафов в 800 тыс. руб. с ограничением на занятие должностей в коммерческих организациях сроком на два года.

Затем председательствующий путем частичного сложения наказаний назвал окончательный срок — 11 лет колонии со штрафом в 2 млн руб.

Именно столько для подсудимого запрашивало гособвинение. Вместе с тем господину Тайчеру суд запретил на два года и десять месяцев занимать руководящие посты в коммерческих структурах после отбытия заключения. Судья не стал удовлетворять иск потерпевших на сумму 1,2 млрд руб., рекомендовав рассмотреть его в порядке гражданского судопроизводства.

Когда судья Дубков закончил оглашение, родственники осужденного в зале выглядели просто обескураженными. Видимо, они рассчитывали на снижение срока заключения по сравнению с запрошенным прокурором. Поняв, что этого не случилось, супруга господина Тайчера тихо заплакала — теперь ей придется одной воспитывать четверых детей, двое из которых несовершеннолетние. Родные пытались что-то сказать осужденному — видимо, приободрить, но приставы и конвоиры довольно быстро оттеснили публику к выходу.

Родственники господина Тайчера быстро покинули суд, а его адвокаты без них от подробных комментариев отказались, дав лишь понять, что обжалуют приговор.

В ходе прений сторон защитники настаивали если не на оправдании подсудимого, то хотя бы о смягчении наказания. В пользу этого свидетельствовали его звание почетного железнодорожника и наличие статуса многодетного отца.

Зато представитель потерпевших Эдуард Исецкий заявил, что в целом удовлетворен завершившимся процессом. «Я представляю интересы коммерческой организации ("Трансфин-М".— “Ъ”), и для нас был важен не срок, полученный господином Тайчером, а размер возмещения,— заметил адвокат Исецкий.— Мы хотели получить миллиард сто шестьдесят миллионов рублей, но теперь компенсация будет взыскана в гражданском порядке». При этом господин Исецкий отметил, что сам иск можно будет рассмотреть буквально «за один день, поскольку уголовный суд уже признал законность требований потерпевших». «Разумеется», по его словам, будет учтено, что осужденный возместил в добровольном порядке 10 млн руб. (об этом в прениях сторон говорила защита фигуранта). «Правда, пока не было документального подтверждения этого, но, если его представят в гражданском суде, весь вопрос сведется к чистой математике»,— заключил защитник.

Как сообщал “Ъ”, рассмотрение уголовного дела Алексея Тайчера началось в Никулинском суде еще в сентябре 2025 года.

Сам же предприниматель был задержан в июне 2024 года в аэропорту Внуково, когда вернулся в Россию из-за границы. Одновременно правоохранители задержали и генерального директора «Рейл Стрим» Сергея Франка. Последний, в отличие от господина Тайчера, признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. Его дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено в суде в особом порядке без изучения доказательств. В августе 2025 года фигурант был приговорен тем же Никулинским судом к четырем годам лишения свободы.

Добавим, что после ареста господина Тайчера Генпрокуратура подала к нему, бывшему вице-президенту РЖД Салману Бабаеву, а также аффилированным с ними лицам иск об обращении в доход государства их активов. В апреле 2025 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил антикоррупционные требования надзорного ведомства, изъяв в федеральную собственность 12 компаний, входящих в группу «Вектор Рейл», в том числе «СГ-Транс» (это более 44 тыс. железнодорожных вагонов и 200 объектов недвижимости), и подконтрольных ответчикам, стоимостью 242 млрд руб., а также взыскал с них более 30 млрд руб. Господин Тайчер, настаивал надзор, незаконно контролирует часть стратегических активов, поскольку имеет гражданство Израиля и является резидентом Великобритании.

Алексей Соковнин