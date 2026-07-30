Умер олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко

Советский баскетболист, принесший сборной победу в финальном матче Олимпиады 1972 года, Иван Едешко скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщила пресс-служба баскетбольного клуба ЦСКА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Едешко

Фото: Виктор Васенин / Коммерсантъ Иван Едешко

Фото: Виктор Васенин / Коммерсантъ

«Он стал одним из первых высоких плеймейкеров в мировом баскетболе, сделавшим зрелищные моменты естественной частью матчей и фактором больших побед»,— указано в сообщении. Клуб выразил соболезнования родным и близким спортсмена.

Иван Едешко начал профессиональную клубную карьеру в 1963 году, дебютировав в минском «Спартаке». Затем играл в минском РТИ, московском ЦСКА и киевском СКА. Тренировал советскую сборную в 1982-1984-м и 1987-1990-м годах.

Дважды выигрывал чемпионат Европы, чемпионат мира — один раз. Кроме того, вместе со сборной занял первое место на мюнхенских Олимпийских играх 1972 года. В финальном матче против США он сделал «золотой пас» и принес команде победу на последних секундах.

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